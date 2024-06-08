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BOSS RV-500 リバーブ　箱付き
商品番号 W38056648181
商品名

BOSS RV-500 リバーブ　箱付き
ブランド名 ボス
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用頻度少なく、目立った大きな傷はありません。使いこなせれば素晴らしいエフェクターです。説明書は少し汚れ有りです。RV-500BOSS#BOSS#RV_500⚫︎特徴BOSSによる最高峰のリバーブペダル。32bit浮動小数点演算/96kHz処理により、プロレベルの音質を実現しました。12タイプ21モード搭載し、自然な残響から飛び道具的エフェクトまで多彩な表現が可能。二つのリバーブを同時使用可能なA/BSimulモード、独立して使用できるディレイにより、徹底的に音を作り込めます。MIDIや外部コントロール端子なども完備し幅広い用途に対応。プレイヤーが求める全ての残響が集約されています。
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