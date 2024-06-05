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美品　ポケモンカード　リザードンVSTAR SAR
商品番号 V82424198478
商品名

美品　ポケモンカード　リザードンVSTAR SAR
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入可】自宅コレクション素人保管品。（一度もプレイに使用していません）　カードの状態は購入者さまが画像にてご判断お願いします。レリーフズレもなく美品です。トラブルは避けたいので完ぺき神経質な方、完全超美品をお求めの方はご遠慮いただきますようお願いします。濡れ・折れ対策をして、発送致します。【検索ヒット用】#ポケモンカード#トレーディングカード#バイオレット#スカーレット#トリプレットビート#vstarユニバース#ミモザsar#キハダsar#カイ#カトレア#リーリエ#アセロラ#シロナ#スズナ#カミツレ#ボタン#セレナ#ユウリ#マリィ#ルギア#ギラティナ#リザードン#ミライドン#コライドン#ピカチュウ
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