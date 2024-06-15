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[新品未使用]香炉　村田宏　高岡銅器　七福神　桐箱入り\n　村田宏作/香炉
商品番号 E96301523440
商品名

[新品未使用]香炉　村田宏　高岡銅器　七福神　桐箱入り\n　村田宏作/香炉
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

村田宏作の香炉です。桐箱付きとなります。サイズ○幅：約15.5○高さ：約15○奥行：約11新品未使用です。但し、外箱の桐箱の文字は若干がかすれが見受けられ汚れもあります。長期自宅保管品としてご理解の上でのご購入をお願いします。即購入OKです。#アンティーク#骨董品#銅器#高岡銅器#工芸品#香炉#仏具
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