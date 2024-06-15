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- [新品未使用]香炉 村田宏 高岡銅器 七福神 桐箱入り\n 村田宏作/香炉
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商品詳細
村田宏作の香炉です。桐箱付きとなります。サイズ○幅：約15.5○高さ：約15○奥行：約11新品未使用です。但し、外箱の桐箱の文字は若干がかすれが見受けられ汚れもあります。長期自宅保管品としてご理解の上でのご購入をお願いします。即購入OKです。#アンティーク#骨董品#銅器#高岡銅器#工芸品#香炉#仏具
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