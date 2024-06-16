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にじさんじ 赤羽葉子 誕生日グッズ アクリルパネル
商品番号 U42030934750
商品名

にじさんじ 赤羽葉子 誕生日グッズ アクリルパネル
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤羽葉子誕生日グッズのアクリルパネルです。商品の状態・撮影のため一度開封してますが、購入後飾らずにずっと暗所に保管していたため目立った傷等はないと思われますが、一度人に渡った商品ですので、完全な美品をお求めの方は購入をお控え下さい・メッセージは塗りつぶ加工しています注意・ボイスは付属しません即購入可能値下げ交渉は場合によりますご不明な点等ございましたらコメントお願いいたします
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