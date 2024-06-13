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- 【24時間限定セール】KIKUTANIウィンドスクリーンシェルターRF-01
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商品詳細
RF-01MINIKikutani#Kikutani#RF_01MINI反射音を抑え、クリアな録音を実現するリフレクションフィルターです。一般的なマイクスタンドに採用されている8/5\"径のネジに取り付け可能で多くのマイクスタンドに特別な加工なしで取り付けが可能。吸音性の高いので、スタジオへの持ち込みにも活躍するアイテムです。
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