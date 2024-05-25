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よさこい鳴子　アウトレット20組　通常ラメ入り
商品番号 P42055784732
商品名

よさこい鳴子　アウトレット20組　通常ラメ入り
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

よさこい鳴子アウトレットセット個数　20組(40本)サイズレギュラー　色通常鳴子色ラメ入り高知県産檜100%使用出荷検査で色落ち、キズ、汚れ、塗料浮きの為B品通常の踊りの使用などに関しては問題ありません。練習等で使用して下さい。完品をお探しの方はご遠慮願います。こちらの商品はアウトレット品の為値下げ不可#祭り#イベント#応援#学校#ヒノキ#踊り#よさこい#高知#インテリア#楽器#音楽#鳴子#鳴物#和楽器#土佐ヒノキ#なるこ#土佐#ダンス
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