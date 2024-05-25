

油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作



油絵F8（富士山／中谷忠弘作 油絵F8（富士山／中谷忠弘作

プロフィールご一読下さい。再々値下げしました。春先に一度出品しましたが、季節柄ご縁がありませんでした。これからの季節にいかがでしょうか♫しみじみとする雰囲気です。キャンバスF8富士山／作者名、絵、キャンパス裏に記載されています。古い絵なのでやや傷汚れありとしてます。額縁は新しいものです。キラキラ感控えめのゴールド。東京宅を片付け中です。個人の保管です。完璧を御求めの方、細かく気になる方は購入をお控え下さい。サイズ的に玄関やリビングに飾ってみて下さい(^^)