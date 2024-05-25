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油絵F8（富士山／中谷忠弘作
商品番号 W46873565824
商品名

油絵F8（富士山／中谷忠弘作
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールご一読下さい。再々値下げしました。春先に一度出品しましたが、季節柄ご縁がありませんでした。これからの季節にいかがでしょうか♫しみじみとする雰囲気です。キャンバスF8富士山／作者名、絵、キャンパス裏に記載されています。古い絵なのでやや傷汚れありとしてます。額縁は新しいものです。キラキラ感控えめのゴールド。東京宅を片付け中です。個人の保管です。完璧を御求めの方、細かく気になる方は購入をお控え下さい。サイズ的に玄関やリビングに飾ってみて下さい(^^)
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