折帖 かな書作品『萬葉集 巻九』より 相聞/挽歌 全文46首

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日展会友かな書道作家（日展入選35回）による『萬葉集巻九』から相聞と挽歌野46首を含む全文の折帖のかな書作品(直筆)になります。かな書作のお手本としていかがでしょうか？萬葉集巻九より、相聞27首及び挽歌17首を含む全文を折帖の両面に書作しております。経年による若干の変色、劣化等の可能性がありますので御理解の上ご購入ください。かな書道を読めるようになりませんか?「変体かな帖」「かな基本帖」も別売しています!#オーク７７の書作品や書道具一覧はこちら折帖サイズ 縦260mm×横185mm厚さ15mm#オーク７７書作品書作品リピート購入の方はお値引きします!コメントお願いいたします。#万葉集#萬葉集#巻九#相聞#挽歌#柿本人麻呂#高橋虫麻呂#田辺福麻呂#和歌#短歌#書道#書#書作品#折帖#日展会友#日展作家#かな書道#変体かな#変体仮名#calligraphy