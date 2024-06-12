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- ★8月限定値下げ★YAMAHA サックス YAS-275
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商品詳細
YAMAHAサックス品番:YAS-275定価:131,000円(税別)音を出した程度で保管していた為、傷や汚れ等ほぼありません(^^)付属品・別売の譜面台もお付けいたします★初心者の方でもオススメです♪♪
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