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★8月限定値下げ★YAMAHA サックス　YAS-275
商品番号 W37813463149
商品名

★8月限定値下げ★YAMAHA サックス　YAS-275
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 33,735 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAサックス品番:YAS-275定価:131,000円(税別)音を出した程度で保管していた為、傷や汚れ等ほぼありません(^^)付属品・別売の譜面台もお付けいたします★初心者の方でもオススメです♪♪
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