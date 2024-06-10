

専用です。九谷焼 武腰潤『冬・春』徳利 花瓶 2本セット - 陶芸



石川県指定無形文化財 武腰潤 九谷焼 色絵 春 秋 冬 角徳利 花瓶3点セット(一輪挿し、景色、風景、図変わり、花器、作家物、共箱無し)(R-062267)



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九谷焼 武腰潤 春夏秋冬シリーズ／春 角徳利 | www.mdh.com.sa



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専用になりました(*´꒳`*)九谷焼 武腰潤の春夏秋冬シリーズの冬と春の徳利2本になりますが春にはは底に写真10枚目のような小さなカケが御座いますので写真にてご確認下さいませ。共箱はありません。写真10枚目のカケ以外は目立つような傷みやキズは見当たりませんでした。お分かりになられる方やお好きな方などいかがでしょうか。自宅長期保管品になりますので、完璧なお品物をご希望の方や神経質な方のご購入はお控え下さいませ。経年による多少の汚れやシミ、スレなど御座います。古いお品物にご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。■サイズ高さ約14cm横幅約6.7cm口径約2.7cm➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖※即購入OKです※メルカリルールにならい交渉中又、コメントを頂いても購入された方が優先となります。※古いお品物や骨董品などが出品の主体となる為、基本的に真贋の保証や返品などは受け付けておりません。気になる事やご質問等は必ずご購入前にコメントして下さい(^-^)