初代リトルジャマー一式

初代2003年度品になります。箱を開封し中身確認のみです。永年未使用未開封の為、動作確認は一切しておりません。乾電池は、ありません。外装箱に傷及び若干のシワ、汚れ等もあります。ご指摘及びご返品はお受け致しかねませんので宜しくお願いします。ご理解して頂きまして、ご了承とご容赦の上ご購入をお願い致します。今年、長年欲しくて入手しましたがやむを得ず出品させて頂きます。宜しくお願い致します。



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