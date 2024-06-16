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ポケモンカードゲーム　長場雄　プロモ　未開封　イーブイ　YU NAGABA
商品番号 P32838773210
商品名

ポケモンカードゲーム　長場雄　プロモ　未開封　イーブイ　YU NAGABA
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···パックポケモンセンターにて買い物したら付いてきたプロモパックです。新品、未開封、未サーチ品になります。検索用#イーブイ#シャワーズ#サンダース#ブースター#エーフィ#ブラッキー#リーフィア#グレイシア#ニンフィア#長場#長場雄#未開封#プロモ#パック#YUNAGABA#NAGABA#YU#ポケモンカード#ポケカ#ポケモン#ポケモンセンター
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