FERNANDES フェルナンデス ZO-3 芸達者 (RED) 赤 zo3

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ポッド先端が折れていたので、Bournspush-pullpotに交換しています。また、バッテリースナップも端子が折れていたので交換しています。音出しの確認はしております。全体を清掃しております。フレットは割と残っている方だと思います。またフレットはピカールで磨き、指板は蜜蝋を刷り込んでおります。ソフトケース、アーム付き※梱包はプチプチで包む程度の簡易的なものになります。上記をくれぐれもご了承頂き、中古品である事をご理解頂いた上でご購入下さい。神経質な方、完璧を求める方はご購入をお控えくださいませ。