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トップサン　20枚　まとめ売り　青11枚　緑9枚セット
商品番号 C60611531007
商品名

トップサン　20枚　まとめ売り　青11枚　緑9枚セット
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真のとおり計20枚緑9枚、青11枚です。ご覧頂きありがとうございます！約20年程前のもので時間の経っているものなのですが、状態は悪くないと思います。価値の上がってるトップサンのカードです。よろしくお願い致します。よくご写真を確認の上納得した方のみお願いします。スリーブに入れ、折れ防止をした状態で防水して発送いたします。すり替え防止の為、返品はご遠慮させて頂いております。到着後のクレームや返品依頼などには一切対応できませんので、よろしくお願い致します。ポケットモンスタートップサン2枚目は1枚目の裏です。※オムナイトとオムスターが逆になっており　オムナイトが青、オムスターが緑です。
http://narcologia.ru/goods/kindness613005.html
http://narcologia.ru/goods/waveform340517.html
http://narcologia.ru/goods/troupe113911.html
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