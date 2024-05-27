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- トップサン 20枚 まとめ売り 青11枚 緑9枚セット
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商品詳細
写真のとおり計20枚緑9枚、青11枚です。ご覧頂きありがとうございます！約20年程前のもので時間の経っているものなのですが、状態は悪くないと思います。価値の上がってるトップサンのカードです。よろしくお願い致します。よくご写真を確認の上納得した方のみお願いします。スリーブに入れ、折れ防止をした状態で防水して発送いたします。すり替え防止の為、返品はご遠慮させて頂いております。到着後のクレームや返品依頼などには一切対応できませんので、よろしくお願い致します。ポケットモンスタートップサン2枚目は1枚目の裏です。※オムナイトとオムスターが逆になっており オムナイトが青、オムスターが緑です。
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