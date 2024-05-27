  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
VINCENT BACH 5C マウスピース
商品番号 R54042083841
商品名

VINCENT BACH 5C マウスピース
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースヴィンセントバック製の5Cマウスピースです。トランペットの吹奏に使用していましたがヤマハ製7B4に慣れてしまい、このマウスピースでは吹奏が難しくなったため出品致します。　こちらのマウスピースは、メッキ剥げはありませんが見ての通り少々荒傷が目立つ物で、見た目に難ありですが中身は5Cマウスピースらしく低音から高音の安定した吹奏が可能です。初心者から上級者の幅広い層に使用されており、実際吹奏していた当時はHiBまでは普通に吹けたりとお気に入りのマウスピースでした。トランペットを始めるという方、5Cマウスピースを探している方などにオススメです。マウスピースブラシによる内部洗浄、クロスによる研磨を行ってから発送をさせていただきます。※だいぶ値段を下げている為、申し訳ありませんが値下げ交渉はお控え願います。
http://narcologia.ru/goods/influenza558093.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful437551.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant784882.html
VINCENT BACH 5C マウスピース
トランペット用マウスピース 5C
VINCENT BACH 5C マウスピース
Vincent Bach ( ヴィンセント バック ) 5C トランペット マウスピース ...
VINCENT BACH 5C マウスピース
トランペット マウスピース　5C 　Bach | 高見楽器工房webshop powered by BASE
VINCENT BACH 5C マウスピース
バック（旧刻印） 中古トランペットマウスピース ５Ｃ
VINCENT BACH 5C マウスピース
バック（スモールレター） 中古トランペットマウスピース ５Ｃ
VINCENT BACH 5C マウスピース
Amazon.co.jp: バック VINCENT BACH CORP. 5C 旧刻印 トランペット ...
VINCENT BACH 5C マウスピース
Bach 5C マウスピース トランペット用 バック
VINCENT BACH 5C マウスピース
Bach 5C SSP/PGP トランペット用 マウスピース（新品）【楽器検索 ...
VINCENT BACH 5C マウスピース
コルネット用マウスピース 5C
VINCENT BACH 5C マウスピース
V.バック(V.Bach) トランペットマウスピース GP
VINCENT BACH 5C マウスピース
Bach バック CR MP 5C ロングコルネット用マウスピース【名古屋栄店 ...
VINCENT BACH 5C マウスピース
Vincent Bach ( ヴィンセント バック ) 5C GP トランペット マウス ...
VINCENT BACH 5C マウスピース
JChere mercari代購：VINCENT BACH 5C マウスピース
VINCENT BACH 5C マウスピース
JChere mercari代購：VINCENT BACH 5C マウスピース
VINCENT BACH 5C マウスピース
Vincent Bach ( ヴィンセント バック ) 5C トランペット マウスピース ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru