VINCENT BACH 5C マウスピース

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商品詳細
種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースヴィンセントバック製の5Cマウスピースです。トランペットの吹奏に使用していましたがヤマハ製7B4に慣れてしまい、このマウスピースでは吹奏が難しくなったため出品致します。 こちらのマウスピースは、メッキ剥げはありませんが見ての通り少々荒傷が目立つ物で、見た目に難ありですが中身は5Cマウスピースらしく低音から高音の安定した吹奏が可能です。初心者から上級者の幅広い層に使用されており、実際吹奏していた当時はHiBまでは普通に吹けたりとお気に入りのマウスピースでした。トランペットを始めるという方、5Cマウスピースを探している方などにオススメです。マウスピースブラシによる内部洗浄、クロスによる研磨を行ってから発送をさせていただきます。※だいぶ値段を下げている為、申し訳ありませんが値下げ交渉はお控え願います。
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