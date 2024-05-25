川村壱馬 クリアチャーム セット メルカリ便

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THERAMPAGE川村壱馬くんのクリアチャームセットになります。ほぼ未開封です。一部開封済みの物もございますが持ち出し等はしておらず全て暗所での自宅保管になります。今の所バラ売りは考えておりません。長期間の自宅保管の為、気になることがある際は事前にお問合せお願い致します。ランペLIKIYA陣RIKU神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾川村壱馬吉野北人岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨