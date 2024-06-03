茶道具 鳥頭飾火箸 南瞭 木村清雲



銀製 南鐐 鳥頭飾火箸 木村清雲作 銀製 共箱、袋、栞付き 銀細工 茶道具 | フリマアプリ ラクマ



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茶道具飾火箸鳥頭飾火箸南鐐(銀)刻印ありますサイズ:全長約28.7㎝約5～6×5～6㎜重さ約139g⭐計測は素人計測ですので誤差があります。ご了承ください。木村清雲(銀細工)経歴書刻印あります共箱あります共布袋あります外箱(紙箱)ありません母が購入したのだと思いますが、使う機会を逸して、しまっていたのだと思われます。使用頻度があまり高くないので、手持ちのものを使っていたようです。状態は、未使用ですが、銀ですとそれなりに色の変化はあると思われます。ただ、それほどの変色は見られません。購入時に紙の外箱に入っていたかはわかりませんが、今はありません。ほとんど外気に触れることなくしまっていましたが、自宅保管のため、管理に手抜かりがあるかもしれませんので、ご了承ください。以上の点をご考慮の上、ご検討よろしくお願いいたします。