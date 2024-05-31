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マリナーズ イチロー選手 バブルヘッド
商品番号 T83351730748
商品名

マリナーズ イチロー選手 バブルヘッド
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご質問やお問合せありましたらメッセージ下さい。可能な限り対応します。外装箱は経年劣化による変色や痛みがありますがフィギュアは問題ないと思います。性別...男フィギュア種類...コレクションフィギュアジャンル（スポーツ選手）...野球
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