- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 漆芸
- >
- ヴィンテージ 卓上ミラー レトロ 鏡 ボールミラー アンティーク 小物入れ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ボール状のデザインが印象的な卓上ミラーです。70年代～80年代初頭頃のヴィンテージ品になります。ベースに球体のミラーが乗っているデザインの為、自由に角度調節が出来ます。鏡部分は開くので、中に小物を入れることができます。ベース部分にも少し入ります。お部屋のアクセントとしてもお洒落な品物です。サイズ全体高さ：約15.0cm鏡サイズ(直径)：約11.0cm容器部直径：約13.0cmレトロなものなので、経年劣化によるキズ汚れはありますので、ご了承ください状態は画像でご確認ください。神経質な方は購入をご遠慮ください。※発送の際は、画像4.5.6のように分解して発送する場合もあります。ご了承ください。※値下げ不可種類···その他装飾···その他
http://narcologia.ru/goods/symmetric911845.html
http://narcologia.ru/goods/troupe647011.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral252932.html
2023年最新】卓上ミラー アンティークの人気アイテム - メルカリ
鏡 ブラスミラー 卓上ミラー おしゃれ かわいい スタンドミラー レトロ アンティーク風 真鍮 ヴィクトリア調 ブラススクエアスタンドミラー [ebn6687]
S□ NAJICO ナジコ 木製 化粧鏡 レトロ アンティーク調 ドレッサー ...
アンティーク卓上ミラー – アンティーク図鑑
アンティーク 骨董 姿見・鏡台・ウォールミラー｜京都ブルーパロット
引き出し付き卓上ドレッシングミラー [m] | THE GLOBE・OLD FRIEND ...
北欧ヴィンテージ/卓上ミラー 北欧家具/ - 北欧雑貨と北欧食器の通販 ...
卓上ミラー アンティークの通販｜au PAY マーケット
アンティーク・ブラス卓上ミラー – アンティーク図鑑
アンティーク ヴィンテージ イギリス製 卓上 ミラー 一面鏡 鏡 ...
イタリア製ヴィンテージ三面鏡 インテリア置き型卓上ミラースタンド ...
antique & Vintage furniture at's(アッツ)□ / アトミック ...
2023年最新】卓上ミラー アンティークの人気アイテム - メルカリ
http://narcologia.ru/goods/symmetric911845.html
http://narcologia.ru/goods/troupe647011.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral252932.html
2023年最新】卓上ミラー アンティークの人気アイテム - メルカリ
鏡 ブラスミラー 卓上ミラー おしゃれ かわいい スタンドミラー レトロ アンティーク風 真鍮 ヴィクトリア調 ブラススクエアスタンドミラー [ebn6687]
S□ NAJICO ナジコ 木製 化粧鏡 レトロ アンティーク調 ドレッサー ...
アンティーク卓上ミラー – アンティーク図鑑
アンティーク 骨董 姿見・鏡台・ウォールミラー｜京都ブルーパロット
引き出し付き卓上ドレッシングミラー [m] | THE GLOBE・OLD FRIEND ...
北欧ヴィンテージ/卓上ミラー 北欧家具/ - 北欧雑貨と北欧食器の通販 ...
卓上ミラー アンティークの通販｜au PAY マーケット
アンティーク・ブラス卓上ミラー – アンティーク図鑑
アンティーク ヴィンテージ イギリス製 卓上 ミラー 一面鏡 鏡 ...
イタリア製ヴィンテージ三面鏡 インテリア置き型卓上ミラースタンド ...
antique & Vintage furniture at's(アッツ)□ / アトミック ...
2023年最新】卓上ミラー アンティークの人気アイテム - メルカリ