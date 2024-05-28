ヴィンテージ 卓上ミラー レトロ 鏡 ボールミラー アンティーク 小物入れ

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ボール状のデザインが印象的な卓上ミラーです。70年代～80年代初頭頃のヴィンテージ品になります。ベースに球体のミラーが乗っているデザインの為、自由に角度調節が出来ます。鏡部分は開くので、中に小物を入れることができます。ベース部分にも少し入ります。お部屋のアクセントとしてもお洒落な品物です。サイズ全体高さ：約15.0cm鏡サイズ(直径)：約11.0cm容器部直径：約13.0cmレトロなものなので、経年劣化によるキズ汚れはありますので、ご了承ください状態は画像でご確認ください。神経質な方は購入をご遠慮ください。※発送の際は、画像4.5.6のように分解して発送する場合もあります。ご了承ください。※値下げ不可種類···その他装飾···その他