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カプくじオンライン ロックマンエグゼ S賞 カプころんBIGぬいぐるみ
商品番号 F78788816202
商品名

カプくじオンライン ロックマンエグゼ S賞 カプころんBIGぬいぐるみ
ブランド名 カプコン
特別価格 税込 5,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カプころんBIGぬいぐるみ(ロックマンエグゼ)カプくじオンラインにて購入したものになります。目当ては他の賞だったため、出品します。届いてから内容物の確認をしたのみですので、商品自体は未開封です。入金のタイミング次第ですが、基本的には24時間以内に発送するようにしております。素人保管のため、ノークレームノーリターンでお願い致します。ご質問等ございましたらお気軽にお申し付け下さい。以下公式サイトより引用カプコンストアで人気のカプころんシリーズから、BIGなロックマンのぬいぐるみが登場。つい、ぎゅっと抱きしめたくなるようなサイズ感です。＜サイズ＞全長約30cm＜素材＞ポリエステル
http://narcologia.ru/goods/message836227.html
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http://narcologia.ru/goods/cryptographic9837.html
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