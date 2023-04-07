カプくじオンライン ロックマンエグゼ S賞 カプころんBIGぬいぐるみ ...

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カプころんBIGぬいぐるみ(ロックマンエグゼ)カプくじオンラインにて購入したものになります。目当ては他の賞だったため、出品します。届いてから内容物の確認をしたのみですので、商品自体は未開封です。入金のタイミング次第ですが、基本的には24時間以内に発送するようにしております。素人保管のため、ノークレームノーリターンでお願い致します。ご質問等ございましたらお気軽にお申し付け下さい。以下公式サイトより引用カプコンストアで人気のカプころんシリーズから、BIGなロックマンのぬいぐるみが登場。つい、ぎゅっと抱きしめたくなるようなサイズ感です。＜サイズ＞全長約30cm＜素材＞ポリエステル