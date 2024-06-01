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ヤマハ YAMAHA MG12XU 美品 ミキサー
商品番号 N87851463912
商品名

ヤマハ YAMAHA MG12XU 美品 ミキサー
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,309 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

中古ではありますが比較的綺麗な状態です。動作も問題ありません。本体と付属品はアダプターのみです。
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