Kimi専用Technics SL-1200MK3-k2台とミキサーセット

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(週末大特価中来週から戻します。)商品名[ターンテーブル]TechnicsSL-1200MK3-k×2台[ミキサー]TechnicsSH-EX1200-Kメーカー：Technicsシリーズ：SL-1200MK3-kカラー：ブラック×2台セットサイズ：幅453×高さ162×奥行353mm数量：2台付属品：スリップマットカートリッジ(針無し)カバーアクリルケース 箱なしこちら大変人気なターンテーブル2台とミキサーのDJセットです。商品の状態についてターンテーブルはやや傷や汚れが付着している箇所があります。ミキサーについてはかなり綺麗な状態です。アクリルカバーの金具が片方だけないので、アクリルカバー取り付けの際はご注意下さい。(全ての動作確認、本体確認済み)針はすり減ってなくなってるので2台とも交換してお使い下さい。神経質な方や完璧な物を求める方はご遠慮下さい中古品にご理解頂ける方のみ入札して下さいノークレームノーリターンでお願いします種類···DJコントローラー種類···ターンテーブル