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サザンオールスターズ　ジュークボックス　ファンクラブ限定　25周年　置時計　希少
商品番号 B72375879585
商品名

サザンオールスターズ　ジュークボックス　ファンクラブ限定　25周年　置時計　希少
ブランド名 アミューズ
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！サザンオールスターズ25周年記念に発売されたジュークボックス型の目覚まし時計です。インテリアとしてもステキなデザインです。数ヶ月使用した後は箱に入れて保管していました。電池を入れる箇所は錆びており一箇所バネが外れています。時計は動きませんが、電池を3つ入れて動作確認したところ全曲流れました。箱はキレイな状態で、説明書はありません。機能...目覚まし機能#サザンオールスターズ#サザングッズ#桑田佳祐#25周年
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