サザンオールスターズ　ジュークボックス　ファンクラブ限定　25周年　置時計　希少

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ご覧いただきありがとうございます！サザンオールスターズ25周年記念に発売されたジュークボックス型の目覚まし時計です。インテリアとしてもステキなデザインです。数ヶ月使用した後は箱に入れて保管していました。電池を入れる箇所は錆びており一箇所バネが外れています。時計は動きませんが、電池を3つ入れて動作確認したところ全曲流れました。箱はキレイな状態で、説明書はありません。機能...目覚まし機能#サザンオールスターズ#サザングッズ#桑田佳祐#25周年