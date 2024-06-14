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- サザンオールスターズ ジュークボックス ファンクラブ限定 25周年 置時計 希少
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！サザンオールスターズ25周年記念に発売されたジュークボックス型の目覚まし時計です。インテリアとしてもステキなデザインです。数ヶ月使用した後は箱に入れて保管していました。電池を入れる箇所は錆びており一箇所バネが外れています。時計は動きませんが、電池を3つ入れて動作確認したところ全曲流れました。箱はキレイな状態で、説明書はありません。機能...目覚まし機能#サザンオールスターズ#サザングッズ#桑田佳祐#25周年
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