太鼓の達人　公式マイバチ　山吹

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商品詳細
♡精度確認の為、一度だけプレイしました♡♡グリップは色移りがしやすい為、購入された際はお好み のグリップを巻くことをお勧めします （一度プレイした際、ピンク色の色移りがありました）【公式情報】♡太鼓の達人公式♡世界大会などの公式大会で使用可能。木材選びからこだわり、多数の試作を経て設計した3タイプ♡安全！♡玩具安全基準ST-2016(第一部・第二部)に準拠手首のストラップが付いており、ゲームセンターでのプレイも安全！※対象年齢6才以上♡高品質！♡日本国内の工房で、職人が丁寧に仕上げた高品質の一品※購入後のキャンセル、返品はお断りしています※#太鼓の達人#公式マイバチ#マイバチ
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