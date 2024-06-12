エレキギター\u0026アンプセット

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商品詳細
アクセサリー・パーツ...スタンド・ハンガーエレキギターとアンプのセットになります。当方、音楽の知識が乏しい為、メーカー名等が不明です。画像より判断して頂ければ幸いです。付属品は画像にありましたヘッドホンとスタンドの他、ギターケースをお付けいたします。なお、ギターとアンプを繋ぐケーブルがありませんので購入者の方でご用意頂く事になります。これからギターを始めようと思っていらっしゃる、方如何でしょうか？
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