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- 値下げ【新品・未開封】BABYMETAL×サマソニ2023Tシャツ2XLホワイト
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。SUMMERSONIC2023オフィシャルグッズSUMMERSONIC×BABYMETALコラボレーショングッズのTシャツになります。商品仕様●色:ブラック×ホワイト●サイズ：[2XL]着丈82cm/身幅61cm/肩幅56cm/袖丈26cm●素材：綿100%自宅保管であることご理解の上、ご購入の検討よろしくお願いいたします。#BABYMETA#ベビメタ#sumetal#moametal#yuimetal#momometal#BABYMETALTシャツ#ギミチョコ#ベビメタTシャツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）人気グループ···BABYMETALグッズ種類···Tシャツ
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