ポケモンカードゲームXY スペシャルパック 銀のMメタグロスEX

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ポケモンカードゲームXYスペシャルパック銀のMメタグロスEX2014年発売●オリジナルキラカードメタグロスEX1枚●オリジナルキラカードMメタグロスEX1枚●スペシャルカードアチャモ1枚上記のお譲りです。一度も取り出していないです。＊拡張パックのガイアボルケーノ3パックとタイダルスチーム3パックはありません＊自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ。トラブル(すり替え)防止の為、ご購入後の返品など受け付けておりませんのでご了承ください。水濡れ対策し、ダンボール箱で発送いたします⭐︎