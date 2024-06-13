ポケモンカードゲームXY スペシャルパック 銀のMメタグロスEX

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商品詳細
ポケモンカードゲームXYスペシャルパック銀のMメタグロスEX2014年発売●オリジナルキラカードメタグロスEX1枚●オリジナルキラカードMメタグロスEX1枚●スペシャルカードアチャモ1枚上記のお譲りです。一度も取り出していないです。＊拡張パックのガイアボルケーノ3パックとタイダルスチーム3パックはありません＊自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ。トラブル(すり替え)防止の為、ご購入後の返品など受け付けておりませんのでご了承ください。水濡れ対策し、ダンボール箱で発送いたします⭐︎
http://narcologia.ru/goods/passionate969913.html
http://narcologia.ru/goods/diamond552258.html
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