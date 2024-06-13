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ポケモンカードゲームXY スペシャルパック 銀のMメタグロスEX
商品番号 T57208717852
商品名

ポケモンカードゲームXY スペシャルパック 銀のMメタグロスEX
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームXYスペシャルパック銀のMメタグロスEX2014年発売●オリジナルキラカードメタグロスEX1枚●オリジナルキラカードMメタグロスEX1枚●スペシャルカードアチャモ1枚上記のお譲りです。一度も取り出していないです。＊拡張パックのガイアボルケーノ3パックとタイダルスチーム3パックはありません＊自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ。トラブル(すり替え)防止の為、ご購入後の返品など受け付けておりませんのでご了承ください。水濡れ対策し、ダンボール箱で発送いたします⭐︎
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