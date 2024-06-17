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ホットトイズ アイアンマン マーク45
商品番号 Y88866801167
商品名

ホットトイズ アイアンマン マーク45
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 7,560 円
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商品詳細

【ムービー・マスターピースＤＩＥＣＡＳＴ】『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』１／６スケールフィギュアアイアンマン・マーク４５中古品の為、多少の傷がございます。傷は写真を参照してください。ダイナミックフィギュアスタンドの、フィギュアを支える部分が破損しています。ご理解の上、購入よろしくお願いします。
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