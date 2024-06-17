密教 大日如来像 彩色 木製 高さ約36cm 仏教美術

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週明けまとめて発送セール【商品名】大日如来像 サイズ高さ約36cm横約17cm奥行約11cm ※素人採寸になります価格 59800円【商品説明】仏像、骨董に詳しく無いためわかる範囲の説明になります年代、作者不明は不明です素人による目視になりますが背面の後ろに一箇所塗装落ちがある以外は仏像、台共に目立つ傷はないと思いますただし古いものですので細かい傷や埃汚れ等はご了承下さい神経質な方はお店のように直接目で見て手で触れることが出来ませんので購入はご遠慮下さい