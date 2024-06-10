マクロスF(フロンティア) 原画展 クリアファイル シェリル ランカ アルト

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劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!／同時上映 劇場短編マクロスF ～時の ...

【マクロスF (マクロスフロンティア)】30周年記念原画展クリアファイル『シェリル・ランカ・アルト』３点セットとなります。未開封のお品物ですが、年数経過により袋が擦れたり折れたりしております。ファイリングしておりましたが素人保管ですので、ご承知くださいませ。バラ売りは今のところ考えておりません。お値下げはご相談くださいませ。即購入可です。宜しくお願いいたします。