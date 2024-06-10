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マクロスF(フロンティア) 原画展 クリアファイル シェリル ランカ アルト
商品番号 W92179748941
商品名

マクロスF(フロンティア) 原画展 クリアファイル シェリル ランカ アルト
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【マクロスF　(マクロスフロンティア)】30周年記念原画展クリアファイル『シェリル・ランカ・アルト』３点セットとなります。未開封のお品物ですが、年数経過により袋が擦れたり折れたりしております。ファイリングしておりましたが素人保管ですので、ご承知くださいませ。バラ売りは今のところ考えておりません。お値下げはご相談くださいませ。即購入可です。宜しくお願いいたします。
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