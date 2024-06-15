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RIKU クッション INVISIBLE LOVE
商品番号 W46777698472
商品名

RIKU クッション INVISIBLE LOVE
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 8,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THERAMPAGERIKUのINVISIBLELOVEクッションです。こちらミニサイズではなく通常サイズとなっております。約40cmです。手に入れてからずっと袋ごとジップロックに入れて保管していました。【即購入できる方に限り気持ちばかりのお値下げ可】【気軽にコメントください】発送の際圧縮予定です。圧縮せずに発送をご希望の方は＋500円で承ります。価格を変更致しますので購入前にコメントお願いいたします。
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