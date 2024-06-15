本居宣長　書　掛け軸　箱無し　江戸時代　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸江戸時代の国学者、文献学者言語学者、医師本居宣長の書 掛け軸です。箱はありません。経年の汚れ、シミ等あります。表装は近年直しています。長さ179 幅39cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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