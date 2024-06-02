Spector RAS 4 -Twilight Amber- バンドリ

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商品詳細
RAS4BanGDream!RAISEASUILENコラボレーションモデルSPECTOR#SPECTOR#RAS4BanGDream_RAISEASUILENコラボレーションモデル種類...エレキベースSpectorRAS4[RAISEASUILENLAYERモデル]-SPECIFICATIONS-Neck:Bolt-on/3pcMapleNeckFinish:SatinBody:Ashw/LaminatedQuiltedMapleTopFingerboard:AmaraEbonyColor:CustomAmberGlossPickup:SSDPassivePickupControls:MasterVol,Balancer,MasterTone,DummyKnob(Stack)With:SoftCase一年前からずっと愛用していたベースです。ベースの指板に貼ってあるステッカーはlayerのデザインを参考にしたものです。気に入っているので取り外していませんが、必要であればきれいに取り外してお渡しします。怪我や目に立った傷などはありません。即購入OKもっと写真を欲しければお気軽にコメントしてください。ソフトケースは付きます。
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