他の出品（1500円以上のもの）との同包で合計金額から1000円値引きしますので、同時購入希望の方は購入前にお知らせください。それ以外の値下げはいたしませんのでご了承ください。商談中の横からのご購入はお断りさせていただきます。（同じようなキャンセルが続くと出品できなくなりますので、よろしくお願いいたします。都合により、9月6日〜13日は商品の発送ができません。ご迷惑おかけします。