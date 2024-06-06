★ 　DJミキサー Vestax pmc-05pro2 希少品

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いただきありがとうございます※発注後丁寧に梱包して翌日発送致します。※動作確認済 清掃除菌済商品説明■プログラムch数：2■フォノ入力数：2（RCA）■LINE入力数：2（RCA）■マイク入力数：2（1／4\"）■OUTPUT：2（RCA）■OUTPUTレベル：-10dB■ゲインまたはトリム：○■バランスコントロール：○■INPUTEQ：Hi、Low、2BAMD■OUTPUTEQ：×■AUXまたはEF：×■トランスフォーマーボタン：×■INPUTフェーダータイプ：ダイヤル■内蔵エフェクツ：×■フェーダー形式：CF-05PRO（VCA）■EIAサイズ：4U■外形寸法：482W×176D×110Hmm／4kg【付属品】・本体・電源コード【状態】外観については中古整備品につき多少のスレはございますが、詳しくはお写真にてご確認いただければ幸いです。※あくまでも中古品ですので、神経質な方は商品を お求めの方は、ご遠慮下さい ご理解いただける方のみ、ご購入お願い致しますご検討何卒宜しくお願いします＾＾#DJミキサー#Vestax#希少品