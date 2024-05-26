YAMAHA FP910

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即購入可能ですが他でも出品しております。在庫管理は徹底しますが売り切れの場合はご容赦ください。ヤマハのペダルになります。真円カム、ベルトドライブ1980年代の物と思われます。注記・写真6、7、カム固定のネジが破断しております。（横ずれ防止にクリップを使用しておりました）・簡易分解して送ります。最後に本商品は中古品になります。ご理解お願いします。説明不足あるかもしれません。写真をよく見て判断下さい。何か気になる事があればコメントください。