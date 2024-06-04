￼昭和を感じさせるなぁ。この富士山！戦後すぐ位かなぁ。画家の手馴れた￼作品です。￼額にガラスは入っていません。画面縦31センチ横40センチ



○浅沼信一○広島県江川○油彩画○肉筆○保証○美しい風景画○(自然 ...



E-639 油彩風景画 板絵 S.ASANUMA 浅沼信一 F4 前面ガラス 額小傷有り ...



真作保証 浅沼信一ゴッホのひまわりで有名な損保ジャパン蔵画家(自然 ...



浅沼信一「北海道・大沼公園夕景」Ｆ４号板に油彩・古画 文展入選の ...



308-0662○関着【中古/浅沼信一/作家物/油絵/風景画/額装】(自然、風景 ...



E-639 油彩風景画 板絵 S.ASANUMA 浅沼信一 F4 前面ガラス 額小傷有り ...



クラッシクフレーム 浅沼信一 絵画 油絵 油彩画 額縁 肉筆画 真筆保証 ...



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中古】浅沼信一「岡山・倉敷・鷲羽山から下津井方面を見る」Ｆ６号油彩 ...



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GLC 浅沼信一 大垣市附近 油彩4号 文展入選画家 昭和の実力派の入札 ...



中村一郎 椿 油彩画 アンティーク絵画 - 絵画/タペストリ



☆ 浅沼信一 静物 油彩・板・Ｆ6号 写実力にすぐれています！(静物画 ...



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