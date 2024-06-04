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商品詳細
￼昭和を感じさせるなぁ。この富士山！戦後すぐ位かなぁ。画家の手馴れた￼作品です。￼額にガラスは入っていません。画面縦31センチ横40センチ
http://narcologia.ru/goods/peroration594315.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical559601.html
http://narcologia.ru/goods/tenet108163.html
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