◆お薦め◆伊東深水　資産価値　美人画　限定　美術品　時代物　陶器　日本画　お宝

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8月20日迄のお値段価格です。過ぎたら38000円に戻します。伊東深水の作品です。資産家の蔵に眠っていた品です。額縁裏に、「伊東深水画美人画限定五枚の内の一枚片岡千恵蔵の柳橋在住竹林さんより、、」と記載されています時代物の為、経年劣化により、額縁は相当傷んでいますが価値を損なわないようそのまま出品しました。美術品状態は良いと思います現状出品ですのでご了承下さい。サイズ額縁 44x41.5x4.4cm美術品絵柄 27x23.5cm参考（抜粋）伊東深水は、大正・昭和期の浮世絵師、日本画家、版画家。本名、一。娘は女優・タレント・歌手の朝丘雪路。孫は女優の真由子。歌川派浮世絵の正統を継いでおり、日本画独特のやわらかな表現による美人画が有名。人気の「美人画」以外の画題を描きたくとも、それ以外の注文が来ず、画家として困惑する時期もあったという。時代物 陶器 日本画 お宝