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- 東洲斎写楽撰 全四十図 手摺木版画 悠々堂出版
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商品詳細
悠々堂出版から発売された東洲斎写楽撰全四十図です。写真5枚目の様に一枚一枚にタイトル、解説がかかれています。絵自体に傷などはありませんが、写真9、10枚目の様に解説の紙と外側の包装に少しおれめがついてしまっています。(2021年10月に確認した時の状態です)一般家庭での保管で経年劣化があると思いますので気になる方はご購入をお控え下さい。写真をよく確認してからご購入の検討を宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/troupe976211.html
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