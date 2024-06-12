Tokai JAZZSOUND AJB99

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種類···エレキベースサブベースとして新古品扱いで購入した物であまり弾いておらず、素人主観ですが状態としてはボディ背面に米粒程度のキズがあるくらいで他に目立つキズはなく綺麗だと思います。アルダー2ピースボディにナチュラルカラーがいい雰囲気のベースだと思います。重量は約4.15kgネックはごく僅かに順反りに調整してありトラスロッドは締め方向に90度程動かしましたがまだ締め緩めどちらも余裕があります。個人的主観ですがとても弾きやすいです。改造箇所（全て自分で手を入れてます）ナットをグラフテックTUSQナットに交換、調整してあります。オリジナルのナットもあります。ピックアップキャビディ内に導電塗料を塗布しアース処理。オリジナルはポット、ジャックのアース線もありませんでしたので追加し静電処理。かなりノイズは抑えられいると思います。ポットのハンダがあまり綺麗ではありません。音はしっかり出ます。他、特に問題なくすぐに使用できるベースとなっていますが新品ではありませんしあくまで個人調整による中古であることをご了承いただける方にご検討いただければと思います。ベース本体とハードケースの出品になります。希望があればオリジナルのナットもお付けします。梱包は弦を緩めた状態で梱包材で全体を保護し、ハードケースに入れて緩衝材で保護した状態で発送しようと思っています。ハードケースはプレイテックの物でキズ、使用感があります。質問、要望等はお気軽にコメントください。種類···エレキベースシリーズ···その他