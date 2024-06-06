SANSAMP BASS DRIVER DI V2(Vermilion)

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商品詳細
SANSAMPBASSDRIVERDIV2(Vermilion)TECH21サンズアンプのバーミリオンです。約2年半前に購入し、自宅で2.3回使用した後保管していました。大幅な値下げは難しいですが、値下げ可能ですのでご希望の値段がありましたらコメント欄にて教えていただきたいです。商品に問題無いかと思いますが、素人保管、中古品ですのでノークレームノーリターンでよろしくお願いしますm(__)m#TECH21#SANSAMPBASSDRIVERDIV2_Vermilion_種類···PAシステム
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