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フィギュアーツ　ヴェノム
商品番号 P69983998004
商品名

フィギュアーツ　ヴェノム
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12開封品。欠品なし。関節の緩みなどはありません。その他質問あればコメントください。
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