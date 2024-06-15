ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー

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RolandのヴィンテージマルチトラックレコーダーVSシリーズでしか出せない音があります。海外のトラックメーカーが各サンプラーと繋げてミキサーのような使い方をしている動画をたまたま発見し、感化し手に入れました。SP404mk2を手に入れてから使用頻度がかなり下がった為出品です。一通りの動作確認済み、アダプター付きです。