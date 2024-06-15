- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- DTM/DAW
- >
- ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
RolandのヴィンテージマルチトラックレコーダーVSシリーズでしか出せない音があります。海外のトラックメーカーが各サンプラーと繋げてミキサーのような使い方をしている動画をたまたま発見し、感化し手に入れました。SP404mk2を手に入れてから使用頻度がかなり下がった為出品です。一通りの動作確認済み、アダプター付きです。
http://narcologia.ru/goods/tenet506863.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant631982.html
http://narcologia.ru/goods/protein434034.html
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
http://narcologia.ru/goods/tenet506863.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant631982.html
http://narcologia.ru/goods/protein434034.html
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー
ROLAND MTR VS-880 マルチトラックレコーダー