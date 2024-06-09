飯島愛　直筆サイン入り色紙

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商品詳細
飯島愛 直筆サイン入り色紙ジャンル（タレント/お笑い芸人）...その他グッズ種別...色紙1999年4月29日(木) JR名古屋駅でサインを書いていただきました。飯島愛いいじまあいイイジマアイ直筆サイン入り色紙サイン入り色紙直筆サイン色紙サイン色紙直筆サインサイン
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