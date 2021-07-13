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フライングVタイプ
商品番号 C69202597132
商品名

フライングVタイプ
ブランド名 エドワーズ
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ...フライングVタイプ型番とかはよく分かりませんが、ピックアップはダンカン、フレットの残りは9割5分以上はあります。ほぼ未使用です。打痕は少しだけありますが、非常に綺麗な個体です。ギグバッグが付属します。ブランドにこだわらなければ、ネックも細く、弾きやすいですし、ダンカンピックアップのサウンドは、本家とも負けず劣らずの満足度があります。できましたら、直接引き取りや、商品の確認などお願いします。是非よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/enquire978189.html
http://narcologia.ru/goods/capitation417408.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial637516.html

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