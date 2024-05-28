倖田來未　等身大パネル　非売品

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商品詳細
倖田來未ファンの方いかがでしょうか？高さ178センチあります。折りたたんだ時の折れ目がついてますが、それほど気にならないと思います。即購入可能です。倖田來未グッズ人気ソロアーティスト···倖田來未
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