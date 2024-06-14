橋本奈々未　生写真　走れ！　bicycle コンプ

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元乃木坂46ななみんの生写真です。走れ！ bicycle七福神ver選抜verコンプ(コメント欄よりバラ売り可能ですか？お値下げ可能ですか？の質問にはまめに返事をしておりませんので了承ください)状態に経質な方は購入をお控え下さいますようお願いします。輸送の際は硬質ケース防水対策をしてらくらくメルカリ便にておおくりします。ゆうゆうメルカリ便ご希望の方は＋180円にて承っています。その他は品物は普通郵便、リサイクルの補強防水対策にてお送りさせていただいております。普通郵便は輸送保証がございませんので、ご注意くださいませ。同じ品物は持ち合わせていないので、お送りすること、お返しする事はできません。心配な方はメルカリ便のご検討をよろしくお願い申し上げます。仕事の関係で発送が遅れる事がございますので、その際はお伝え致します。発送作業をスムーズに行う為、宜しくお願い致します。〈注意〉・定形発送での、紛失、不着、破損等の郵便事故の責任は当方は一切負いかねますので、ご了承頂いた方のみ送料込みにて対応致しております。補償・追跡が必要な方は他の輸送を、購入前にご相談下さい。良いお取引をさせて頂きたいと思っておりますので、あまり評価の低い方は申し訳有りませんがお断りさせて頂く場合もございます。ご了承下さいませ。ジャンル···女性アイドル