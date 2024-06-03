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JK(ヨット・カー) チューバマウスピース 28He(ヨーロピアンシャンク)
商品番号 K39353621126
商品名

JK(ヨット・カー) チューバマウスピース 28He(ヨーロピアンシャンク)
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは購入より約１年程使用しました。使用に伴う擦り傷・シャンク差込痕は多少ございますが、打痕・シャンク凹み、変色等の大きなダメージは特にございません。箱・ブラシをお付けします。スペックは、リム内径32.5ミリ(ややフラットで内側がやや鋭い)、ボアは8.0ミリ、カップは深いVカップのヘルバーグモデル。手持ちのフロントピストンCチューバに使用しており、息の消費を抑えつつ、クリアで響きのある音が出せました。追記)10000円にお値下げをさせて頂きました。申し訳ございませんが、これ以上のお値下げは致しかねますので、あらかじめご了承ください。
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