エクスプラス ウルトラ大怪獣シリーズ ウルトラQ ペギラ

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商品詳細
エクスプラスの大怪獣シリーズウルトラQペギラです。尻尾を外して発送しますので、ドライヤー等で温めてはめ込みください。コメント無し購入歓迎します。値引き交渉はご遠慮ください。特徴···ソフビ
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