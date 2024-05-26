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エクスプラス ウルトラ大怪獣シリーズ ウルトラQ ペギラ
商品番号 G77196535441
商品名

エクスプラス ウルトラ大怪獣シリーズ ウルトラQ ペギラ
ブランド名 エクスプラス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エクスプラスの大怪獣シリーズウルトラQペギラです。尻尾を外して発送しますので、ドライヤー等で温めてはめ込みください。コメント無し購入歓迎します。値引き交渉はご遠慮ください。特徴···ソフビ
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