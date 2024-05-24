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- 【真作】紫野松永剛山/一行書/清風拂明月/禅語/掛軸/名家伝来/U-758 J
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商品詳細
【真作】【参考】紫野松永剛山【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は概ね良好ですが、１ヶ所の小汚れあります。表装は良好です。桐共箱付軸丈縦168㎝×幅37㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce837955.html
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真作】紫野松永剛山/一行書/清風拂明月/禅語/掛軸☆宝船☆U-758 J ...
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限定販売】 【真作】紫野松永剛山/一行書/清風拂明月/禅語/掛軸 ...
2022春夏 【真作】紫野剛山/一行書/清風明月共一家/掛軸☆宝船☆N-883 ...
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